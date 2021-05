"Es que no tenía luz", se ha excusado la exconcursante de 'Temptation Island'. "Pero por ahí pasamos los demás. El baño no tiene techo, tienes la misma luz en la letrina, que fuera. Te lo digo con toda la educación del mundo", trataba de hacerle entender la tertuliana. "No. No lo has dicho con educación, lo has dicho de una manera muy bruta. Estas hablando como una loca, como siempre. Ayer te han nominado todos", aseguraba Marini. "No me han nominado todos, y si fuera así me daría igual, porque no voy como tú suplicando que no me nominen", zanjaba Marta.