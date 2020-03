Rosa Benito, Gloria Camila y Antonio David reaccionan a la entrevista de Amador Mohedano

Gloria Camila: "Mi tío Amador no estuvo acertado"

Para Gloria Camila, su tío "no estuvo acertado" a la hora de hablar de su padre, Ortega Cano (el cual ha desmentido a su excuñado en 'Viva la vida') " Mi madre y mi padre siempre han estado muy felices . Han estado genial y creo que no fueron las palabras más acertadas", decía después de que Amador hubiese hablado de la relación de Ortega Cano con Rocío Jurado.

Aún con todo, decía no tenerlo en cuenta: "Me quedo con el momento de 'Viva la vida', mi tío rectifica y con eso me quedo", sentenciaba.