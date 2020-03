Alejandro Reyes habla de la inexistente relación con los hijos de Pepe Navarro: "Tengo cuatro hermanos por parte de padre"

Una vez que estaban hablando de ello, Alejandro fue muy escueto en sus palabras pero reveló que no guarda relación con sus hermanos . "Me llevo cero con ninguno. Estuve con uno de ellos y bien, guay, porque estaba en mi círculo de amigos", explicaba.

Ivonne Reyes: "Es una lástima que no hayan formado una familia"

En el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Ivonne Reyes veía las declaraciones de su hijo. "Ellos saben la historia y van a preguntar. Es normal. Sí que me da pena que en esta parte que hablan de los hermanos, Alejandro dice que es hijo único. Es una pena que no haya una familia,que no se puedan conocer y que no haya relación", declaraba.