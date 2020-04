La monumental discusión de Rocío y Avilés en directo: "Si quieres hacerme daño con mi madre, súbete aquí y pedalea"

Estalla la guerra entre José Antonio y Rocío

Cuando Jordi González ha conectado con la playa de los mortales, la imagen era una auténtica batalla campal. José Antonio, fuera de sí, no dudaba en lanzar a su examiga un auténtico dardo: “Tú has venido aquí a limpiar tu imagen, porque sabes que la tenías muy manchada”. Un comentario que ha desencadenado una discusión de lo más tensa.

La conversación no hacía más que subir de temperatura y cada vez los reproches entre ellos eran más fuertes. “Yo, como hijo, me limitaría a no decir nada de mi madre”, ha declarado José Antonio. Una frase que ha hecho estallar nuevamente a Rocío: “Desde que tengo la mayoría de edad no se me ha pasado por la mente hacer una exclusiva sobre mi madre, porque es mi madre y me ha parido”, ha respondido ella.