Rocío Flores se desmarca de José Antonio Avilés con un golpe definitivo: "Le nomino con dos puntos"

La temida nominación

La hija de Antonio David Flores lo ha tenido claro y ha decidido subir a la palestra al colaborador de ‘ Viva la vida ’: “Nomino a Avilés porque a Albert y a Ana María no les voy a nominar. Además, me ha dolido lo que le ha hecho a Barranco y ya se lo he dicho antes”.

José Antonio, jurando y perjurando que no estaba enfadado , ha dicho que entiende las razones de Rocío para nominarle pero ha pronunciado unas palabras que no han sentado nada bien a su compañera.

“Yo nomino a Ana María porque soy fiel a mis principios . Para mí, Rocío y Albert son muy importantes y, aunque lo fácil hubiera sido nominar a Barranco, desde el principio dije que no les iba a tocar y me voy a mantener fiel”.

La razón de su distanciamiento

La enemistad con Yiya

Además, la nieta de Rocío Jurado ha podido escuchar la reacción de Yiya tras ser sancionada por llamarla “morsa” . Yiya ha insistido en que nunca se ha metido con el físico de Rocío y, apoyada por Ana María Aldón, ha sacado a la luz un supuesto ataque que Flores habría hecho contra Hugo Sierra : “Dijo que Hugo si no llega a ser por el botox no estaría como está”.

Además, Rocío ha aclarado que no le molesta que Yiya se ría de su físico sino la fijación que tiene con ella. “Lo que me molesta es la humillación a la que me he visto sometida”, ha explicado.