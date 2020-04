Ivana tiene su conversación más 'picante' sobre Hugo y explica por qué no han tenido sexo oral: "Le dije yo que no"

Las preguntas entonces fueron menos comedidas. Rocío se interesaba por cómo de 'contento' se ponía Hugo y Avilés por si habían tenido sexo oral. "¿Entonces baja al pilón o no?", le preguntaba de forma abrupta ante la risa de sus compañeros. Ivana era la primera en reírse y explicaba por qué no han realizado dicha práctica: "Le dije yo que no. Eso no me lo huelo pero vamos...", revelaba refiriéndose a la higiene personal en una isla.