Sofía responde sobre el 'Polideluxe' de Kiko Jiménez: "Entiendo que dijese eso de mi madre"

Sofía y Cristian Suescun se ven por primera vez en persona tras el concurso del exsuperviviente

Cristian no aprueba las declaraciones que hizo Kiko Jiménez

Sofía mantiene que sí habrá boda con Kiko, a pesar de lo que dice su madre

Sofía Suescun se ha pronunciado en 'Supervivientes: Conexión Honduras' sobre las comentadas declaraciones que hizo Kiko Jiménez, su novio, en 'Sábado Deluxe'.

Uno de los momentos más tensos que se vivió en el 'PoliDeluxe' fue cuando Kiko aseguró que muchas veces sentía "vergüenza" por Maite Galdeano, madre de Sofía. En el plató, Sofía echaba un capote a su novio y aseguraba que le comprendía. "Sinceramente es una pregunta incómoda pero no es una vergüenza. Muchas expresiones que tiene mi madre pasan a un término en el que él no sabe cómo responder. Le entiendo y si hubiera dicho que "no" habría sido un mentiroso", justificaba.

Maite Galdeano le declaró la guerra a Kiko y llegó a asegurar que no se producirá la boda con su hija. Sin embargo, Sofía ha asegurado que la boda sigue en pie.

Sofía se reencuentra con su hermano Cristian

En 'Supervivientes: Conexión Honduras' también se vivía un momento muy emotivo con el reencuentro cara a cara de Sofía y Cristian. Los hermanos se habían visto por videollamada después de que él fuese expulsado del concurso, pero aún no se habían visto en persona.

Sin poder darse un abrazo, Sofía y Cristian se miraban con muchísimo cariño. "Has sido de los más valientes, arriesgando a pesar de las consecuencias. Podrías haber seguido mucho en el concurso. Como hermana esperaba menos de él, porque es muy tímido y le cuesta expresarse, y me ha sorprendido para bien. Puedes estar orgulloso", le decía la ganadora de 'SV 2017' a su hermano.

Cristian, tajante con Kiko Jiménez

Cristian Suescun no se perdió en 'Polideluxe' de Kiko y no se ha cortado a la hora de demostrar que no le ha gustado nada.