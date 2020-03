Rocío Flores cuenta cuáles son sus planes de futuro y sus inquietudes: "Son mi padre, mis hermanos y Olga"

La superviviente le contó a sus compañeros cómo vivió su primera aparición televisiva . "Cuando yo fui a 'Supervivientes' por primera vez, no había pisado un plató de televisión en mi vida. Cuando me vi allí con todo el mundo mirándome y tan nerviosa que estaba, me entró un ataque de ansiedad ", les relataba.

"Mis inquietudes son mi padre, mis hermanos y Olga"

José Antonio Avilés le proponía a Rocío que se "abriese" más. El periodista le explicaba que siempre ha tenido la sensación de que no hablaba sobre ella "porque no te da la gana y no te hace falta", le decía; pero que en la isla ha visto que se trata "de no hacer daño a nadie". Por su parte, Rocío asegura que ella se muestra tal y como es pero que él y otros periodistas "comentan sin conocer a la persona".