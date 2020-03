Rafa Mora saca la cara por Cristian Suescun y ataca a la madre de Adara: "Hay que ser mala"

Cristian Suescun está teniendo serios problemas para congeniar con sus compañeros en el grupo de los siervos. El navarro tuvo un fuerte encontronazo con Elena Rodríguez , la madre de Adara. " Mi madre está muy orgullosa de mí , me tiene súper arriba, la tuya no dijo lo mismo de ti en un plató", le soltó la superviviente.

Al día siguiente Elena hizo estallar al hermano de Sofía Suescun acusándole de estar bebiendo más coco del que debía. "Tú le das buenos tragos eh, no te cortas", le dijo. "Tú cállate amargada, ya tienes que saltar, ya tienes que meter la puntilla. "Has dicho que mi madre no se siente orgullosa de mí. Mala, eres más mala, mala pécora, sabes donde hacer daño. Bruja, tienes cara de bruja", respondió Cristian rompiendo a llorar.