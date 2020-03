Adara responde sobre la discusión entre su madre y Cristian Suescun: "Menudo calentón tengo"

Elena protagonizó un fuerte encontronazo con Cristian Suescun en el que mencionó a su madre, Maite Galdeano. "Mi madre está muy orgullosa de mí y me tiene muy arriba, la tuya no ha dicho lo mismo de ti", le dijo la superviviente a su compañero recordando cuando Maite criticó a su hijo en 'Sálvame' .

Ante el dolor que le causaron sus palabras, Cristian se derrumbó no sin antes arremeter contra Elena . La tachó de "mala pécora" y "bruja" por haberle ido a hacer daño con este tema.

"Ha dicho que mi madre no se siente orgullosa de mí. Mala, eres más mala, mala pécora, sabes dónde hacer daño. Bruja, tienes cara de bruja ", le dijo Cristian sin poder contener las lágrimas . Pero no causaron efecto en Elena, que consideró que Cristian se estaba haciendo "el víctima".

Sofía Suescun defiende a su hermano cargando contra Elena

Pero después cogió fuerza para defender a su hermano cargando contra Elena . Para Sofía, Elena tendría que darse "un puntito en la boca": "¿Recordamos el concurso que ha tenido su hija en el que tanto le dolía que se metiesen con ella y con su niño? ¿Y quiere hacer daño con temas familiares? No hay coherencia ", argumentaba.

Adara reconoce el error de su madre pero la justifica

Adara Molinero , hija de Elena, no estuvo presente en 'Tierra de nadie' pero estuvo pendiente de lo que sucedía. De hecho, a través de sus redes sociales comentó que era mejor que no estuviese presente en el plató debido al "calentón" que tenía.

Menos mal que no he ido a la gala porque menudo calentón que tengo. #TierraDeNadie3

Además, la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' dio su opinión sobre la discusión de Cristian y Elena. Para ella, las palabras de su madre no fueron acertadas , pero lo justificó por el hambre y aprovechó para condenar los descalificativos de Cristian .

"Mi madre está irascible y pasando muchísima hambre. No está bien que hable de la madre de nadie pero tampoco está bien que le digan mala pécora, bruja..." , sentenciaba.

