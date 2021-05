Sandra Pica ha expuesto como nunca sus sentimientos en 'Supervivientes: Conexión Honduras' . La exnovia de Tom Brusse se ha encontrado con Julen , con quien se le había relacionado, y sus miradas no han dejado lugar a dudas: entre ellos parece haber una fuerte atracción que no ha pasado inadvertida para los colaboradores del programa.

Cristina Tárrega, al ver que ninguno quería confesar del todo sus sentimientos, inició el interrogatorio. "¿Te has acordado de Sandra?", le preguntó a Julen. "Sí", respondió. "¿Deseabas verla?", siguió entonces. "Sí", volvió a repetir el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' cada vez más nervioso. "¿Deseas besarla?" , remató Cristina. A Julen, esta vez, se le atragantó el "Sí". "Ahora mismo aquí, no. Fuera no lo sé. Si surge... ", consiguió decir.

Sandra responde sobre si Tom Brusse le ha sido infiel

Por otra parte, Marta López señalaba que este nuevo posible romance entre Sandra y Julen tenía la bendición de la madre de ella. "A tu madre no le gusta Tom y sí le gusta Julen. Tú has dicho que tu madre había sufrido. El otro día cuando Tom te pidió disculpas tu madre dejó entrever que Tom había hecho cosas. ¿Qué ha pasado?", se cuestionaba. Sandra, de hecho, había llorado en el momento en el que su hasta entonces pareja había pedido perdón a su entorno.

Pero con su siguiente pregunta, Marta parecía revelar algo más. "¿Tú le has pillado infidelidades a Tom?", le respondió. Sandra, lejos de negarlo, prefirió no contestar. "Yo no me voy a meter por ahí. Las cosas que han pasado, si las he perdonado, las he perdonado", dijo.