Los supervivientes sufren una fuerte tormenta en Honduras: pierden el fuego y Palito Dominguín pasa su peor día

Las consecuencias del temporal más fuerte en Honduras

Los concursantes de 'Cabeza de León' pierden el fuego y los desterrados consiguen mantenerlo

Los habitantes de 'Cabeza de León' ponían sus esfuerzos en preservar el fuego, pero no lo conseguían, teniendo que ver con sus propios ojos como se les apagaba. Algo que con la idea de Agustín , junto a Lola y Palito sí lograban. El que fuera presentador tenía la idea de guardar las cenizas en una sartén junto a ellos debajo del palafito , lo que hacía que resistiera encendido a la tormenta.

Palito Dominguín en su peor momento por culpa de la tormenta

Pasadas las primeras horas de la tormenta, la humedad y el frío empezaba a haces estragos en los supervivientes. Palito Dominguín era la más afectada, la concursante se quejaba de que se le había metido el frío en el cuerpo, algo que le hacía que no se encontrase nada bien, lo que terminaba con ella mareada y con una Lola desconsolada: "Me da mucha pena verte así. Siento impotencia de no poder ayudarte, lo siento". Y con sus dos compañeros desterrados muy preocupados y muy pendientes de ella en todo momento.