Sylvia y Tom tienen una fuerte discusión

"Me he llevado un chasco porque no he sido tu prioridad. Yo soy tu amiga", le reprochó ella. "Ella hizo dos veces el fuego y la leña", le hizo ver Tom. Pero no convenció a Sylvia: "La prioridad no me la diste a mí. Y yo te he invitado a comida...". Sus palabras enfurecieron a Tom. "¡A mí nadie me compra por comida!", gritó. Así que la tensión estalló por completo.