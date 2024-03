La discusión entre Carmen Borrego y Arantxa del Sol tras las nominaciones: "Va de tan amiguita mía y mira..."

La convivencia es cada vez más dura y ya no quedan días de paz para Carmen Borrego. La concursante se ha encontrado con un nuevo enemigo, no esconden la tensión y ha terminado discutiendo delante de sus compañeros con Arantxa del Sol. Las nominaciones han hecho mucho daño entre los participantes y parece que el buen rollo que había entre ambas se ha terminado de forma definitiva

"Arantxa del Sol, que va de tan amiguita mía, me nominó", dice Carmen Borrego mientras mira fíjamente a su compañera. Arantxa, que por supuesto se da por aludida, no puede evitar enfadarse y contestar en directo: "Yo alucino con todo...".

Carmen Borrego quiere quitar hierro al asunto y le contesta: "Lo he dicho con cariño y mira lo que me ha contestado la señora... ¡era una cosa irónica, no te preocupes!". Sin embargo, parece que esta explicación no le sirve a Arantxa quien discute con la hermana de Terelu por las nominaciones y confiesa ante todos: "Luego vas tan de amiguita mía y mira...".