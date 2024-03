La presentadora virtual Alba Renai se estrena con sorpresas inesperadas de los supervivientes: primera bronca de pareja y el secreto mejor guardado de Lorena Morlote

Alba Renai, influencer virtual, cuenta todos los secretos de 'Supervivientes'

La presentadora virtual Alba Renai se estrena en 'Supervivientes' contando todos los secretos que los concursantes ocultan durante su concurso. La presentadora, creada a través de IA, os hará disfrutar con los momentos más llamativos de esta edición.

La presentación de Alba Renai

Alba Renai empieza su sección de 'Supersecretos' por todo lo alto. Para empezar, da la bienvenida a todos los seguidores y manda un mensaje ante la cámara: "Tengo la suerte de ser la nueva presentadora virtual de 'Supervivientes', ¡os doy la bienvenida!".

Tras esto, la presentadora generada por IA, explica en qué va a consistir su sección y anima a toda la audiencia a que no se pierdan absolutamente nada porque "todo lo que va a ocurrir en Playa Olimpo, Playa Condena y Playa Limbo será revelado sólo aquí".

La tensa discusión entre Claudia y Mario: "A mí no me hables así"

Claudia y Mario atraviesan uno de los momentos más difíciles en la isla y Alba Renai da paso al vídeo de su enfrentamiento. Todo empieza durante una discusión entre Mario y Ángel Cristo, donde Claudia le pide a su chico que se relaje por detrás para intentar que no entrara en el juego del concursante.

Este gesto no gustó nada a Mario, quien se lo reprochó a su chica: "¡Yo soy así, es mi personalidad!". Al hablarle en un tono bastante serio, Claudia estalla: "¡A mí no me hables así! Que no te he hecho nada, es que no ves que pierdes la razón hablando así... vaya mierda de lugar".

"No me da la gana cuando hablo yo es monotema, cuando hablan los demás no lo es. Yo hablaré de lo que me apetezca hablar, ¡a ver si no me voy a poder enfadar!", estalla Mario ante su chica. Claudia, totalmente rota, le reprocha: "No eres así en tu día normal, Mario".

Al final, la pareja dejó el enfrentamiento atrás y se fundieron en un abrazo ante la orilla del mar. Claudia y Mario hicieron las pases, se dieron un beso e intentaron que este conflicto no les afectara.

Lorena Morlote confiesa cómo acabó peinando a Victoria Beckham: "Recibí una llamada..."

Lorena Morlote intenta convencer a Aurah de que su culo es natural, que hace muchísimo ejercicio y le explica cómo es su día a día. Sin embargo, entre confesión y confesión, la peluquera desvela uno de sus mayores secretos: ¡el día que peinó a Victoria Beckham!

"Yo trabajaba en una peluquería del centro comercial, entró Paula Vázquez y eran las 21:00 horas. Preguntó si alguien la podía peinar y yo me ofrecí...", empieza diciendo Morlote sobre su gran historia. Tras esto, continúa: "De repente, entra Vicky Martín Berrocal, me dice '¡niña, nadie me ha peinado como tú me has peinado!".