"Yo trabajaba en una peluquería de un centro comercial, entró Paula Vázquez y eran las 21:00 horas. Preguntó si alguien la podía peinar y yo me ofrecí...", comenta Morlote sobre su gran historia. Tras esto, la concursante detalla: "De repente, entra Vicky Martín Berrocal, me dice '¡niña, nadie me ha peinado como tú me has peinado!".