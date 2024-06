Imágenes inéditas de Gorka y Miri saltándose las normas sin cumplir sus penitencias: Rubén Torres se da cuenta de todo

Torres no se callaba: "Cuando estabais comiendo ahí el chuletón y cuando estabais comiendo la tortillita, ahí se disfrutaba. Pues ahora hay que pagarla" . La concursante influencer se rebotaba: "No, yo ya cogí la tortilla llorando. Tenía mucha hambre...". Rubén Torres aseguraba entonces que nadie le puso un cuchillo y le obligó a que se lo comiese: "Ahí comiste. Ahora hay que disfrutar la penitencia".

Gorka Ibarguren se 'medio arrepentía': "Tengo que decir que yo me envalentoné y cogí el taparrabos. Me recordó a mi tierra...". Pero Miri no aguantaba más: "Llevamos todo el día en taparrabos y con ojos y tal... con las esposas estas, para que ahora me digan que no lo tendría que haber hecho. Ahora... no te jode". Lo que está claro es que ambos se saltaron las normas y todo acto tiene sus consecuencias. Unas consecuencias que pronto las sufrirán tanto Gorka como Miri.