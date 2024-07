Marta Peñate estalla contra sus compañeros por el reparto de peces al tocarle el más pequeño: "Me parece injusto"

Los supervivientes 'All Stars' están más tensos que nunca tras la pesca continua de peces . La convivencia entre los robinsones ha estallado después de una dura jornada de pesca en los Cayos Cochinos. Algunos participantes no han podido evitar enfrentarse a la hora de repartir el pescado.

En 'Playa Leyenda' con la comida no se juega y el resto de los concursantes se lo han tomado a raja tabla después de que Sofía Suescun y Abraham García se comiesen una tarta para ellos dos solos y no la compartiesen con el resto de los supervivientes de la isla.

El exguardia civil ha intentado poner paz y le ha pedido a Marta que le intercambiase su pez: "Toma, quédate tú este. Ya me quedo yo ese". Sin embargo, Marta no ha querido aceptarlo: "No, me da igual. Me toca el más pequeño, no pasa nada. Siempre te sacrificas tú", ha añadido después muy enfadada.