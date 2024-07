Logan y Marta Peñate protagonizan una discusión en la playa: "Buscas guerra porque no tienes con quién pelear"

Logan Sampedro y Marta Peñate discuten después de que se recrimen el reparto de las tareas

"Cuando hay escasez de compañerismo por otras partes bien que te quedas callado", recriminaba Marta a Logan

De la bronca de Logan y Marta a las confesiones de Alejandro: Alba Renai revela los 'supersecretos' de la semana

Las tensiones no faltan en esta recta final de 'Supervivientes All Stars' como nos ha mostrado Alba Renai con los 'supersecretos' y esta vez ha sido entre Logan Sampedro y Marta Peñate, en la que han tenido algo que ver tanto Lola y Sofía Suescun.

El detonante ha sido la limpieza de los peces y la cocina, Lola y Marta no entendía por qué tenían que siempre le tocaran las tareas a los mismos y Logan le pedía que limpiase los peces a Sofía Suescun.

"Si ya se ha limpiado cada uno los suyos es absurdo", apuntaba Marta y Lola recordaba que, junto a Alejandro Nieto el día anterior se habían limpiado más de veinte peces. "No sé por qué prostestáis", decía Logan y, es que Marta no entendía que le diera esta tarea a Sofía cuando no quedaban casi peces que limpiar y que siempre les tocase a ellos cuando había más trabajo.

Y aquí estallaba la tensión entre Marta y Logan. "Cuando hay escasez de compañerismo por otras partes bien que te quedas callado, ahora Lola se queja de algo y vas corriendo a defender", le recriminaba Marta Peñate a Logan ante su defensa a Logan por la limpieza de los pescados. Y, este, no se quedaba callado: "Tus guerras con los demás me dan totalmente igual, se nota que se fue Abraham y no tienes con quién pelear, con Sofía ya no quieres y te buscas guerras. Conmigo ya no lo vas a encontrar".

Pero a Marta no le apetecía estar de esta manera con su compañero: "No quiero estar mal contigo, ni mucho menos. Si me entiendes, ¿por qué te cabreas conmigo?" Logan explicaba que se sintió atacado con esto y ambos terminaban llegando a un entendimiento y limando asperezas.

