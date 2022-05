Los Royales se lucen en la prueba de localización y Kiko Matamoros se rinde a sus pies: "Lo habéis hecho genial"

Tras perder la prueba y tener que volver a Playa Fatal, los supervivientes han entrado a la palapa y Lara Álvarez les ha preguntado directamente por las tensiones que han tenido por el camino. Tania ha querido ser "sincera" y ha asegurado que, hasta día de hoy, siempre ha animado al grupo, pero "hoy en especial" le ha molestado que no ganasen: "Antes de entrar he tenido una cara molesta , a uno de mis compañeros le ha molestado y a mí me ha molestado un comentario que ha dicho de: 'Pues nos vamos a playa Fatal y es lo que hay".

El compañero, según ella ha confirmado, ha sido Anuar Beno y éste ha querido explicarse: "Hemos perdido, siempre hemos estado decaídos y esta vez he querido afrontarlo con energía y todo el grupo se ha unido menos Tania, me ha molestado y me ha hecho sentir que he sido el culpable de haber perdido". Ella explica que no lo ha visto así y Jorge Javier ha querido quitar hierro al asunto y bromear con Yulen y Anuar sobre su participación en el juego.