Alejandro Nieto explota contra Kiko Matamoros al defender a Tania Medina de sus acusaciones: "Eres un pedazo de perro"

Todo empieza con la recompensa a los Fatales, Kiko Matamoros cree que Tania tiene que ser la que no disfrute de ella porque "es la que más ha comido", algo que ella no entiende: "La tarta me va a durar hasta la semana que viene". Ella se queja de las formas de su compañero y esto termina en un encontronazo entre ellos. "Eres muy falsa, una cínica", le lanza él y ella no duda en responder: "Soy muy clara y te digo las cosas a la cara".