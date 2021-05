Melyssa lamenta no estar con su madre en un día tan especial

Tom Brusse ha roto a llorar recordando la pérdida de su madre

La expareja se ha apoyado más que nunca y se ha dado un cariñoso abrazo

El día de la madre ha causado estragos en el estado de ánimo de los supervivientes. Los concursantes cada vez echan mas de menos a sus seres queridos, y no pudieron evitar lamentar no estar junto a ellos en un día tan importante. "No estoy en el día de la madre, no estoy en los cumpleaños, al final me pierdo todo", murmuraba Melyssa Pinto entre lágrimas.

"Pero no pasa nada, el día de la madre es todos los días. Todos los días tienes que dar las gracias a tu madre, y amarla, estar con ella. Eso es lo más importante No pasa nada, estás con ella todo el año", trataba de hacerle entender Tom, quien perdió a su madre con tan solo once años.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no dudaba en apoyar a su ex en un día tan señalado: "Aquí el hambre es malo, pero lo peor es no saber nada de la gente a la que quieres. A ti no te gusta mostrar cómo eres, pero si te quieres desahogar o lo que sea…Aunque a veces tengamos discusiones sabes que te puedes desahogar conmigo", le aseguraba.