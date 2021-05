Oriana ha asegurado que no le cae bien Valeria porque “se inventa cosas” y luego “se hace la víctima”. Pilar Yuste se ha extrañado al escuchar a estas palabras y le ha recordado a la extronista que en hacerse la víctima, ella es “ la número uno ”.

“ Yo no me hago la víctima , al revés, yo peco de villana, ubícate y léete un poco las cosas”, se ha defendido Marzoli. “No tienes ni idea de lo que pasa en ‘Supervivientes’, tía, lee un poco las noticias ”. “Tú sí que tienes que leer”, le ha recomendado ella.

“ Que poca imaginación ”, le ha reprochado Oriana. “Chata, es que tienes muy poca. No hay nada que hacer contigo”, ha insistido Pilar. “No, poca creatividad tienes tú ", le ha acusado Marzoli. “ ¿Estás diciendo que Oriana es tonta? ”, ha preguntado Matamoros. “Sí”, ha respondido con rotundidad Pilar.

“ No, tonta eres tú , porque para llevar ese pelo como lo llevas, que hasta Jorge te ha dicho que pareces las Meninas de Velázquez…”, ha estallado la ex de Tony Spina. “ Lo llevas espantoso . De colorines rosa, desubicada para tu edad”.

En ese momento, a Pilar le cambió la cara y se ha puesto muy seria. “Tienes un defecto muy grande, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, siempre te estás metiendo con el físico y con la edad. Yo me visto como me da la gana, soy una mujer completamente libre”. Ha brotado.