Rocío Flores hizo sus primeras apariciones en televisión de la mano de Jorge Javier Vázquez cuando defendía a su padre en 'GH VIP 7'. Sin embargo, por alguna extraña razón, el presentador y la hija de Rocío Carrasco todavía no han coincidido en el plató de 'Supervivientes 2021'. Jorge se lo toma con humor, y no ha dudado en hacer una broma al respecto con Belén Rodríguez.

"Pero lo veré en mi casa, así que me cabreo yo sola", se ha reído la tertuliana. "¿Mañana viene Rocío Flores?", ha preguntado Jorge a la dirección. "Entonces no venimos ni tú, ni yo", ha dicho Jorge entre carcajadas. "Yo a la niña todavía no la he gozado desde que empezó 'Supervivientes', a ver si se pasa un sábado...¡Uy un sábado! Bueno sí, al Deluxe".