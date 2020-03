Vicky Larraz explota ante el egoísmo de Yiya: "No sois mis hermanos y yo soy más mala que Caín"

Las concursantes construyen una barca pero Yiya se niega a compartirla

Yiya y Vicky Larraz fueron las primeras enviadas a la ‘Playa de los desvalidos’ y, desde entonces, su relación es una montaña rusa que sube y baja en ‘Supervivientes 2020’. Durante la semana, las dos han construido una barca pero han terminado discutiendo porque Yiya la quiere solo para ella: “Yo soy más mala que Caín”, ha dejado claro la concursante.

Vicky Larraz y Yiya se han propuesto construir una barca para navegar las aguas hondureñas pero lo que parecía un motivo de alegría se ha convertido en el foco de todos sus problemas. Yiya se ha negado a estrenar la barca hasta que ella esté "recuperada" (actualmente tiene el pie vendado) y, para Vicky, su compañera es una egoísta.

“Si a mí se me ocurre pedir la cuerda que queda y coger los bambús para hacer una barca porque me interesa como proyecto, lo voy a hacer para beneficio de todos, no voy a decir que esta barca es mía y que hago lo que me da la gana con ella”, se ha quejado la cantante del grupo ‘Olé Olé’.

Pero sus reproches se han topado con un muro y, con un tono bastante chulesco, Yiya ha saltado enfadada: “Pues sí, esta barca es mía, hago lo que me da la gana con ella y pregunté previamente cuánto bambúes queríais. He decidido hacerme una barca dejando material de sobra para que hicierais otra y, hasta que yo no esté recuperada, esa barca no sale a flote. Vamos ya te lo digo yo, te meto a ti como una boya y te ahogo viva”, ha respondido muy encendida contra su compañera.

Al ver que las dos concursantes eran incapaces de llegar a un acuerdo, Antonio Pavón ha querido mediar y ha intentado, sin éxito, poner paz en el conflicto: “Hay que compartir como buenos hermanos”.

Yiya, lejos de coger este consejo, ha sacado las garras: “Pero yo no soy ni buena ni soy vuestra hermana, así que…jajaja ¡Yo soy más mala que Caín!”, ha presumido orgullosa.

Vicky ha intentado explicarle que todo lo que hay en la isla "es de todos" pero no ha conseguido hacer que su compañera entre en razones: “Acabamos de descubrir la veta egoísta de Yiya”, ha asegurado indignada.