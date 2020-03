La audiencia salva a Cristian de la nominación: "Me siento supercontento, alegre y agradecido"

Los primeros en ser descartados eran Fani y Alejandro. Para Fani, volver a casa le daría pena pero no sería un castigo. "Tengo una mezcla de sentimientos porque me quiero quedar, pero sé que si me voy voy a estar en casa con mi peque y mi novio. Yo voy a luchar y ya que el público decide. Pero no voy a estar todo el día triste", decía antes de que el barro le cayese por encima.