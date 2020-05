El gran 'zasca' de Nagore a Fani: "Todos hemos sido cornudos alguna vez"

Una noche llena de emociones

No todo han sido risas para la colaboradora . Tras ver 'El puente de las emociones' de Jorge , en el que el guardiacivil confesaba arrepentirse de no haber pasado el tiempo suficiente en algunos momentos puntuales de la vida de su abuela, Nagore se ha venido abajo .

"Es que ha tocado temas que me cuestan mucho, la perdida de alguien importante. Me pasó hace poquito además y es complicado. Siempre que quieras a alguien dale las gracias pídele perdón, dile 'Te amo'. Es algo que me llevo, que a esa persona no hubo un día que no le dijese 'te quiero' y que era la persona más importante de mi vida", ha comenzado diciendo.