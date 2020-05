Jorge se abre como nunca en 'El puente de las emociones': "He sido muy duro con mi padre, se me clava en el corazón"

"Soy muy familiar, pero a veces no he estado a la altura"

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' se han enfrentado a 'El puente de las emociones'. En el, los habitantes de Cayo Paloma han tenido que recorrer los peldaños: culpa, distanciamiento, arrepentimiento y perdón hablando de los recuerdos que les evocaban estas palabras. Jorge, ha reconocido estar muy nervioso antes de empezar.

El guardiacivil rompía a llorar sin ni siquiera comenzar el reto. "No tengo problemas en cuanto a las muestras de cariño, me gusta mucho besar y abrazar pero no me gusta mostrar mis sentimientos de dolor. A lo largo de mi vida he intentado no mostrarme vulnerable para no herir a mis seres queridos. Muchas veces me podía hacer parecer insensible pero no era así", explicaba.

Mi padre no cuidaba de su salud y me alejé de él

"Me siento culpable, porque hay una persona con la que no me he comportado bien. He tratado y juzgado duramente. Mi padre tuvo cáncer y si bien es cierto que estuve dedicado en cuerpo y alma a él, es una persona que no ha cuidado de su salud. Tuvo una recaída y yo me alejé de él porque no podía soportar que una persona con tanta gente buena a su alrededor que le quería, no pusiese de su parte. He sido muy duro con él, no ha tenido una vida fácil y no he sabido entenderlo. No se puede juzgar a las personas así, cuando estás tocando fondo hay que estar ahí y yo no he estado. Es algo que se me clava en el corazón", ha contado hecho un mar de lágrimas el modelo.

A mi madre le cuesta mucho expresar su sentimientos

Al llegar al peldaño de distanciamiento, el superviviente ha hablado de su madre: "Mi madre es una mujer que a su manera nos quiere pero le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Al no sentir su apoyo 100% cuando yo me aleje de mi padre hizo que me distanciase de ella. Eso a ella le ha causado mucho dolor. Gracias a mi madre, a mi hermano y a mí no nos ha faltado de nada. Gracias a esta aventura he descubierto un nuevo yo y estoy deseando estar con ellos para solventar muchas cosas", ha desvelado Jorge.

Mi abuela sabe que la llevo en el alma

El policía se arrepiente de no haber pasado más tiempo con su abuela. "Mi abuela paterna no era mi abuela biológica, pero para mí era la figura de abuela. Es una mujer que siempre se volcó conmigo, yo la adoraba y la tenía en un pedestal. En sus últimos días de vida estuve mucho con ella. Siempre fui su favorito. Hubo unos años en los que egoístamente estuve más centrado en otras responsabilidades. Creo que podía haber tenido más delicadeza con ella. Seguro que me estará viendo, sabe que la llevo en mi alma".