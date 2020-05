Nagore se emociona al dar una triste noticia: "He perdido a una persona importante hace poquito"

La colaboradora se ha venido abajo tras 'El puente de las emociones' de Jorge

Duante 'El puente de las emociones' Jorge ha confesado que se arrepentía de no haber pasado más tiempo con su abuela en algunas etapas. "Mi abuela paterna no era mi abuela biológica, pero para mí era la figura de abuela. Es una mujer que siempre se volcó conmigo, yo la adoraba y la tenía en un pedestal. En sus últimos días de vida estuve mucho con ella. Siempre fui su favorito. Hubo unos años en los que egoístamente estuve más centrado en otras responsabilidades. Creo que podía haber tenido más delicadeza con ella. Seguro que me estará viendo, sabe que la llevo en mi alma", ha contado el guardiacivil.

En plató, Nagore Robles rompía a llorar. "Es que ha tocado temas que me cuestan mucho, la perdida de alguien importante. Me pasó hace poquito además y es complicado. Siempre que quieras a alguien dale las gracias pídele perdón, dile 'Te amo'. Es algo que me llevo, que a esa persona no hubo un día que no le dijese 'te quiero' y que era la persona más importante de mi vida".

"Es tan importante hablar de sentimientos… Muchas veces no nos permitimos rompernos porque pensamos que la debilidad es algo negativo y todo lo contrario, hablar de sentimientos, de amor, de emociones nos llena de vida, nos fortalece y nos hace mucho más felices, deberíamos practicarlo cada día", añadía la colaboradora.

Fani, muy afectada

En 'El puente de las emociones', Elena ha hablado sobre el distanciamiento con una de sus hermanas. "Hace tiempo que no hablo con ella por una discusión y me arrepiento de ese distanciamiento. Es con la única persona que estoy distanciada y espero que podamos hablar y dar el placer a mi padre de ver a sus hijas juntas en su mesa comiendo. Me refiero a mi hermana Aurora, que la quiero mucho", le decía a Lara Álvarez.