Rocío Flores se derrumba al hablar de su madre: "La echo de menos, todos sabemos quién le impide levantar el teléfono"

"Hay algo de lo que me culpabilizo todos los días cada vez que me levanto. Es en una etapa de mi vida no haber podido estar con mi hermano cuando quizás más me necesitaba. No haber podido estar con él y no haber podido ayudarle como hice siempre. También me culpabilizo mucho sobre todo cuando era muy pequeña y me tenía que hacer responsable de cosas que a lo mejor por edad no me correspondían, y ver que intentas que haya ese punto de inflexión, esa conexión, no por mí, sino por el que viene detrás de mío y no lo consigues… Para mí era desganador. Decir: 'No puedo cambiarlo, no puedo hacer nada por que haya esa conexión entre ellos y poder ayudar al pequeño'", ha contado la nieta de Rocío Jurado.