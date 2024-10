‘Aída’ prepara su regreso con una película dirigida por Paco León: "Va a ser muy fuerte volver a Esperanza Sur"

Coincidiendo con el 10º aniversario de la despedida de la serie ‘Aída’ , una de las marcas de ficción de mayor éxito de la industria española y de la historia de Telecinco, Mediaset España, a través de su filial de producción de cine Telecinco Cinema , y Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) han puesto en marcha un proyecto cinematográfico que supondrá el salto a la gran pantalla de la mítica serie y sus populares personajes.

Por parte de Telecinco Cinema, los productores son Ghislain Barrois y Álvaro Augustin , y por parte de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) los productores son Laura Fdez. Espeso y Javier Mendez.

“Al principio había muchas ganas del público y también de nosotros de un reencuentro. Cuando me propusieron que fuera yo el que dirigiera el proyecto, tuve algunas dudas. Después se me ocurrió una idea y ahora estamos trabajando en ello con ilusión. Va a ser un viaje muy fuerte para todos volver a Esperanza Sur”, ha comentado Paco León.

“Desde Telecinco Cinema buscamos siempre la manera de conectar con el público y qué mejor que recuperar un producto tan emblemático como ‘Aída’, que tanto cariño ha cosechado por parte del público y que tanto ha calado en la cultura y en la sociedad española. No resulta tan sencillo como pueda parecer recurrir a una marca tan emblemática para hacer una película. De hecho, no ocurrió hasta que casualmente se reunieron en una celebración muchos de los protagonistas de la serie y surgió definitivamente la chispa que sirvió de germen de este proyecto. La familia de Aída, que se mantiene tanto dentro como fuera de las pantallas, quería reunirse de nuevo para dar un tributo en forma de película a la serie que había cautivado a millones de espectadores. No se trata de hacer un capítulo más en la gran pantalla. Paco León nos plantea trasladar a los personajes y sus entornos más característicos a una historia que integra ambos universos y que le aporta una mayor profundidad narrativa a la fórmula original. Los amantes de Aída estamos de enhorabuena”, asegura Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema.