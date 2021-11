Ni Londres, ni Nueva York, vamos a hablar de Madrid y de una película que pretende convertir a la capital en un icono. Hablamos de ‘Way down’. Un filme de Jaume Balagueró que cuyo propósito no es otro que atracar el Banco de España , y para ello, cuenta con la mente de un brillante ingeniero que solo tiene 10 días para fraguar el atraco del siglo. Es un plan minucioso, casi imposible… igual que lo ha sido su rodaje.

Más de 1.000 extras, 4 unidades de rodaje, 340 técnicos… en total 1.500 personas entre actores, equipo y figuración se han organizado para entrar en uno de los lugares más protegidos del mundo. Y es que no tenemos nada que envidiar ni a la reserva estadounidense de oro del país, Fort Knox, ni a la BPI de Basilea. Estamos en el centro de Madrid, en la plaza Cibeles , en el corazón del banco central nacional… en concreto, en la cámara acorazada del Banco de España.