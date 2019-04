Arranca el rodaje de WAY DOWN, nueva película de Telecinco Cinema dirigida por Jaume Balagueró

El rodaje de WAY DOWN ha dado comienzo en Madrid a las órdenes de Jaume Balagueró con un reparto de primer nivel compuesto por actores internacionales y nacionales de la talla de Freddie Highmore (‘The Good Doctor’), Astrid Bergès-Frisbey (‘Piratas del Caribe: En mareas misteriosas’), Jose Coronado (‘No habrá paz para los malvados’), Liam Cunningham (‘Juego de Tronos’), Sam Riley (‘Maléfica’), Luis Tosa r (‘Celda 211’), Emilio Gutiérrez Caba (‘La Comunidad’), Axel Stein (‘Hausmeister Krause – Ordnung muss sein’), Daniel Holguín (‘Che: Guerrilla’) y Famke Janssen (‘X-Men: la decisión final’).

WAY DOWN llevará a la gran pantalla un guion escrito por destacados profesionales hispano y angloparlantes como Andrés Koppel, Borja González Santaolalla, Rafael Martínez, Michel Gaztambide y Rowan Athale . Un trabajo muy cuidado de escritura en los dos idiomas, que narra el minucioso plan de un brillante ingeniero para atracar el inexpugnable Banco de España aprovechando la atención popular y mediática acaparada por la celebración de la final del Mundial de Sudáfrica 2010, evento que se recreará para la película en la Plaza de Cibeles con más de 1.500 personas entre actores, equipo y figuración.

Todo un reto de producción por el cual WAY DOWN se ha convertido en uno de los proyectos más elaborados y esperados de Telecinco Cinema (Ghislain Barrois y Álvaro Augustin), Ciudadano Ciskul (Francisco Sánchez), Think Studio (Eneko Lizarraga) y El Tesoro de Drake AIE, con la participación de Mediaset España y Movistar+ así como del propio Freddie Highmore como productor. Una apuesta ambiciosa de todos ellos para cuyo lanzamiento internacional Mediaset España y TF1 STUDIO, líderes audiovisuales en España y Francia respectivamente, han unido sus fuerzas otorgando al grupo francés la gestión de sus ventas internacionales. En España la distribución de la película correrá a cargo de SONY PICTURES ENTERTAINMENT IBERIA.

Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema: “WAY DOWN es un proyecto único y complejo que hemos abordado teniendo en cuenta la dificultad que conlleva producir en el competitivo mercado de las películas en inglés, con el nivel de exigencia que en Telecinco Cinema y Mediaset España aplicamos a todas nuestras películas. Mientras que sobre el papel la idea de producir una película española en inglés puede parecer interesante, americanos, ingleses, y muchos países europeos producen en este idioma, por lo que acceder a actores angloparlantes de renombre se complica cada vez más, a menos de que se disponga de una historia lo suficientemente original y atractiva como la nuestra. A eso se suma el hándicap de que muchos de esos actores no hablan castellano y eso hace que la promoción en España sufra por la barrera lingüística, un aspecto que en Way Down hemos resuelto alineando a un elenco interpretativo de perfil claramente internacional con una particularidad que le hace único, y es que prácticamente todos hablan castellano además de inglés”.



Se trata de un proyecto muy exigente a nivel de producción que, como no podía ser de otra forma, cuenta con el aval de un equipo técnico de primer nivel capitaneado por Sandra Hermida como Productora Ejecutiva y Directora de Producción (ganadora de tres Premios Goya por ‘Un monstruo viene a verme’, ‘Lo Imposible’ y ‘El Orfanato’), Daniel Aranyó en la Dirección de Fotografía (‘Regresión’), Patrick Salvador en la Dirección de Arte (nominado al Premio Goya por ‘Autómata’), Sergio Bürmann en Sonido (ganador de dos Premios Goya por ‘El Niño’ y ‘Celda 211’), David Gallart en Montaje (ganador de un Goya por ‘Rec’), Marian Coromina en Vestuario (‘Incidencias’), Ana López-Puigcerver en Maquillaje (ganadora de un Premio Goya por ‘Mar Adentro’) y Belén López-Puigcerver en Peluquería (‘Los Otros’).