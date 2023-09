El divertido momento de Ana Rosa con su sobrino y el director ejecutivo del programa en el estreno de 'la fila zero': "Donde hay confianza, da asco"

"Yo esta mañana me he tomado un Fortasec porque entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios, raro es que no me haga mis necesidades encima, pero no se me ha escapado ni un gas. Está bien, a ver aquí hay que meter el bisturí y no me refiero a los colaboradores, que cada uno lleva lo suyo", ha entonado su sobrino Quique. Palabras con las que Ana Rosa no ha podido evitar soltar alguna que otra carcajada, risas que tampoco ha podido evitar con los comentarios de este sobre la mesa en la que se ha puesto a Marlasca: "Le queda...es talla xs. Tienes tres pantallones, ponte una mesa grande como la que tienes en casa".