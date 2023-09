Exclusiva | Josep Santacana, expareja de Arantxa Sánchez Vicario, habla en 'TardeAR': "No es justo que pueda tener una pena de unos hechos que no he hecho"

'Tarde AR' ha hablado en exclusiva con Josep Santacana, expareja de Arantxa Sánchez Vicario

'Tarde AR' ha hablado en exclusiva con Josep Santacana, expareja de Arantxa Sánchez Vicario. El programa ha conseguido la primera entrevista después del juicio por alzamiento de bienes en el que él aseguraba que nunca gestionó el patrimonio de la extenista profesional.

"Llevo ya mucho tiempo arrastrando esto y uno ya quiere terminarlo y empezar otra vida", nos cuenta Josep y añade: "Es muy duro, has estado con una persona a tu lado tanto tiempo y que ahora por intereses, para su beneficio, te cambie la tortilla pues la verdad que es duro. Yo la respeto pero su forma de actuar así no es la primera vez. Los que la conocemos ya sabemos cómo es".

Santacana asegura que "lleva muy mal" ser el malo de la película y confirma que "es verdad que no hay ningún papel en el que aparezca su firma" vendiendo algo del patrimonio de Arantxa. Explica el motivo por el que ha decidido no pactar: "No veo justo que pueda tener una pena de unos hechos que no he hecho, o me pidan un dinero que yo no tengo".

Además, reacciona a las cosas que se han dicho sobre que no era de fiar y que tenía chanchullos: "Lo de los chachullos y tal es un montaje para intentar crearme un personaje porque les interesaba, pero a estas cosas no las he hecho caso. La visa para venir a Estados Unidos fue a través de mí, por todo mi currículum empresarial y es que yo no había tenido ningún problema de justicia, Hacienda, Seguridad Social, ni nada".