Bang Kwang, la futura prisión de Daniel Sancho: el preso español Artur Segarra nos cuenta en exclusiva el día a día de su pesadilla

"No se puede confiar en la justicia Tailandesa , lo he sufrido en mi piel, esto es el tercer mundo. Las sentencias son ridículas o son desproporcionadas, todo depende del efectivo que dispongas para pagar a la Fiscalía, juecesy policía", añade este preso español en Tailandia en su carta.

Ana Rosa ha hecho una reflexión tras esto: "Cualquier persona que está presa necesita un trato humano, pero este señor es terrible. Me cuesta decirlo, pero este está condenado y juzgado, lo siento, pero no me da pena, se ha cargado a un señor. Hay una víctima, no confundamos a los asesinos con las víctimas. En este caso hay una víctima que tenía una vida, un futuro y por robarle se lo quitó del medio. A ver si ponemos las cosas en su sitio".