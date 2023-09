Marina Rivers cuenta que ella también ha sufrido la inteligencia artificial: "Hay fotos mías en las que me han quitado toda la ropa"

Y hace una importante reflexión sobre esto: "He ido a denunciarlo, pero cuando no obligas a nadie a poner un DNI para crear ninguna red social, al final te puedes abrir una cuenta para subir fotos falsas e incluso me lucro, porque hay gente lucrándose con fotos de influencers de mentira. A mi me molesta, más cuando sabes el fin que tienen esas imágenes. La gente que me sigue no se da ni cuenta, a una persona inocente que le llegue esa imagen, ¿qué va a pensar de mí? ¿qué pasa con mi dignidad, mi integración física y todo?".