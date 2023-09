El intenso y tierno reencuentro de Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo: entre abrazos y lágrimas

“¡20 años has tardado!”, gritaba Ana Rosa Quintana nada más ver a Antonio Hidalgo entrar en el plató de ‘TardeAR’. Era el reencuentro más esperado, ella corría hacia él, Antonio la abrazaba levantándola levemente del suelo y los dos se emocionaban inmediatamente.

“Vamos a llorar los dos”, decía Ana Rosa, aún abrazada a Antonio, tras darse cuenta de que su compañero también estaba emocionado: “Perdonadme la emoción, ha sido verte y me he acordado de que en el año 99 más o menos, una noche salimos y me pediste 2.000 pesetas”.