Ana Rosa Quintana y su sobrino Kike nos cuentan cómo es su relación: "Somos una familia de desfiltrados y así nos va bien"

'TardeAR' tiene una 'fila zero' en la que Ana Rosa se encuentra con sus más cercanos para charlar en término de sinceridad total y Kike, su sobrino, ha cumplido la misión paso a paso. Pero ¿Cuál es su relación? Además de aclarar que en realidad son tía y sobrino, ellos mismos nos han hablado en redes sociales de su relación...

"En realidad ¿Vosotros os queréis?", les preguntaban y ellos, cogidos del brazo, respondían: "Lo volvemos a decir porque la gente no lo cree, es verdad que es mi sobrino", decía Ana Rosa y Kike bromeaba; "también es verdad que nos queremos pero tampoco mucho, lo estamos intentando".

Por eso, a día de hoy, siguen siendo cercanos: "Lo sigo cuidando porque mira, me da pena. Lo tengo muy consentido y muy bien alimentado".

Además, confesaba que no le afecta lo mas mínimo lo que le diga en directo: "Pues no, mira me da igual". Y es que justo esto es lo bueno, según Kike: "Somos una familia de desfriltrados y así nos va bien".