“A mí no me gusta, pero mis amigas llevan bótox y creo que las cosas están para usarse”, decía la colaboradora de ‘TardeAR’. Vicky nos explicaba que, afortunadamente, para ella es raro recibir críticas de mujeres en redes, pero a veces le sucede algo así y tiene muy claro cómo actuar.

Y es que, para ella, el hecho de hacerse o no retoques estéticos es una cuestión de libertad: “No es ningún problema, yo me pongo plasma y lo cuento, salgo con la aguja aquí metida”. Sin embargo, el bótox en particular no le gusta y Cristina Cifuentes apuntaba entonces que a ella se lo ponen en la cabeza, pero no por un motivo estético: “Es lo mejor para el dolor de cabeza y las migrañas”.