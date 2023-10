Álvaro Prieto estuvo 110 minutos en la estación de Santa Justa: 'TardeAR' recrea sus pasos

Todo empezó a las 07.35 de la mañana del 12 de octubre. Álvaro Prieto no llegó a tiempo para coger el tren con destino a Córdoba en el que tenía previsto regresar a casa. Tras no conseguir acceder al tren, se fue al área de atención al cliente. Allí, les explica que tiene el billete en su teléfono pero que no tiene batería. Al parecer, facilitó la dirección de correo electrónico de su padre y consiguen encontrar el billete de vuelta pero había salido ya.