El milagro se hizo en 'TardeAR': ¡la bonita reacción de Antonio al saber que han aparecido los cupones que había perdido!

En ' TardeAR ' hacíamos un llamamiento porque Antonio, vendedor de la ONCE había perdido toda la tira de décimos para el sorteo extraordinario de Navidad en la zona Marqués de Urquijo, en Madrid para ver si alguien los había encontrado y hoy el protagonista nos ha visitado en el plató y ha vivido un mágico momento.

"Me coloqué mis cosas como todas las mañanas, en un paseo se me resbalaron los cupones y se me cayeron", explicaba Antonio en nuestro programa sobre lo ocurrido.