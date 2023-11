La respuesta atónita de Ana Rosa ante las palabras de un padre sobre la agresión de una monitora a un bebé en una guardería: "¿A ti te parece normal?"

Declaraciones ante las que Ana Rosa ha reaccionado atónita : "Si tu hijo es al que da ese bofetón, ¿a ti te parece normal? Porque me parece que te ha parecido normal, vamos a aclararlo". "Normal no, te estoy poniendo mi ejemplo de padre", respondía este padre y la presentadora era muy clara ante esto: "Si esta mujer esta nerviosa que se dedique a otra cosa, si pones a tus hijos en manos de una escuela infantil que trata con niños pequeños y bebés no puede perder los nervios, si no tiene que dedicarse a otra cosa".

"No he hablado con otros padres, queremos hablar con la profesora cuando se pueda. Cuando yo traía a mi hijo mayor a la hora de salir no quería salir por lo bien que se lo pasaba y ahora está mi hijo menor aquí, al salir la noticia nos quedamos estupefactos. A ver, este centro no es malo para los niños, se lo pasan pipa", ha continuado relatando este padre y Ana Rosa ha querido decir algo para terminar: "Bueno, cuando no les abofetean se lo pasan pipa, pero cuando les pegan un bofetón no se lo pasan pipa y si me dices que la autora es la directora de la guardería no sé con qué seguridad lleváis a vuestros hijos, la verdad. Si tiene nervios que se tome una tila".