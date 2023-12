La Policía llegó de madrugada a una urbanización de Madrid para buscar a Ivo 'El Búlgaro' en un registro exhaustivo a una de las casas. Pasado un rato, Ivo es detenido acusado de extorsionar a un directivo del Sevilla F.C . Le habría reclamado una deuda de medio millón de euros que el club había contraído al no asistir a una gira en México. Los extorsionadores decían hablar en nombre de un cártel mexicano conocido por su violencia.

Esas extorsiones se acabaron denunciando en 2019 y la investigación se ha dirigido a Ivo, que no ha sido el único arrestado, hay cuatro más. Entre ellos, un abogado.

"Ivo es un personaje. Le conozco desde hace quince, veinte años. Me citó en un restaurante, el pacto me dijo que fuera solo, empezó a hablar y al rato aparece un hombre que medía dos metros de alto y era muy corpulento y me permitió irme. Uno se va ya coaccionado", contaba el periodista y criminólogo Francisco Javier Barroso en 'TardeAR'.