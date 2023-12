Fabiola Martínez explica por qué su fundación deja de llevar el nombre de Bertín Osborne: "Se va a llamar Kike Osborne, él es el alma"

Bertín Osborne y Fabiola Martínez tienen una fundación para ayudar a los hijos con necesidades especiales y entregan los premios ‘donados’ a personalidades con un apoyo destacado a personas con diversidad funcional. Sin embargo, algo va a cambiar y es que ya no llevará el nombre del cantante.

La propia Fabiola intervenía en directo en ‘TardeAR’ para hablarnos de esta fundación y aclaraba por qué va a cambiar de nombre y ya no llevará el de Bertín Osborne: “Todavía no está cambiado oficialmente, pero sí forma parte del pan de actuación del año que viene. Se va a llamar Kike Osborne, es que él es el alma, él siempre ha sido la esencia”.

“Es lo que siempre nos ha movido, nos ha inspirado, muchas veces estoy cansada, me cuesta mucho pero le veo a él, que se esfuerza tanto por hacer las cosas, que digo ahí hay que estar. Y, como yo, muchas madres”, explicaba.

Ana Rosa Quintana apuntaba que no iba a hacerle preguntas sobre Bertín Osborne y las polémicas que le rodean y comentaba: “Hoy es el día del niño. Además perdona, no hay que preguntar nada en esta fundación que ya no se llama Bertín Osborne”.