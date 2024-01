Charo Vega habla en exclusiva y reconoce que Fran Rivera desconocía la dimensión del problema de su madre

"Yo conozco a Carmen desde niña . No me puedo posicionar porque tengo un problema grave en mi vida, quiero a Francisco y quiero a Julián Contreras", entonaba Charo Vega.

Pero la versión de la que fuera una de las mejores amigas de Carmina Ordoñez si que se acerca un poco más a la de uno de los hermanos, Fran Rivera en sus declaraciones y le da la razón en el que él no conocía al cien por cien el problema por el que estaba travesando su madre: "Julián era el que más ha pasado en todos los aspectos con su madre. Fran sabía de la misa a la mitad, no se lo contaba. La única vez que yo he llamado a Fran bastante es cuando Julián se fue a casa".