Paco, el hijo de Arévalo, carga contra Malena Gracia después de que abandonara el tanatorio entre lágrimas: “Esa mujer no pinta nada”

Desde ‘TardeAR’ también le preguntamos qué ha ocurrido con Malena Gracia y por qué la actriz abandonaba hace unas horas el tanatorio entre lágrimas y culpándole de ello. El hijo de Paco Arévalo ha cargado duramente contra ella: “ No tenía que haber venido aquí. Esa mujer no pinta para nada. Una mujer que pone verde a mi padre por todos los sitios…”.

Paco también asegura que no se ha producido ningún altercado: “Nadie la ha tratado mal. Simplemente mi prima ha hablado con ella. Echarle no la he echado, pero merecerse ese trato, por mi parte, si se lo merece”.