Exclusiva | La opinión de Juan Carlos I sobre la Reina Letizia y la frecuencia con la que habla con el Rey Felipe VI: “Tiene buen concepto de…”

Entrambasaguas explica que obtener toda esta información sobre el emérito ha sido “bastante complicado” y que su relación con él se remonta a cuando Juan Carlos I se trasladó a Abu Dabi: “ Cuando Don Juan Carlos se va a Abu Dabi , mandan allí durante tres meses para seguir sus pasos. Me acerco a él, consigo llegar hasta él , y a partir de ahí mantengo un contacto cordial hasta el día de hoy”, explica el periodista de ‘El Debate’ sobre su cercana relación con el emérito.

Alejandro también explica en ‘TardeAR’ cómo surgió la idea de escribir un libro con toda la información que ha ido recopilando a través de las conversaciones mantenidas con Juan Carlos I y personas cercanas a su entorno: “Hace varios meses una editorial me ofreció escribir este libro precisamente aprovechando ese acercamiento que tenía hacia el rey, y durante estos últimos meses me he dedicado a verme con el círculo de confianza, para de alguna manera recopilar su versión”.