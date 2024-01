Llevan cinco años sufriendo la violencia de su vecina, que les tira heces a la puerta: "Estoy al borde de la depresión"

"Supuestamente esta señora no está bien de la cabeza, aunque no tiene nada prescrito. Vivimos constantemente con amenazas y seguimos con el mismo miedo. Los juzgados nada, solo ponen sentencias de órdenes de alejamiento y sanciones económicas y ya está. Vivienda dicen más de lo mismo. Estamos harto y no aguantamos más. Estoy al límite de una depresión", dice Pablo, uno de los vecinos víctimas de la vecina violenta.