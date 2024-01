Ana Rosa Quintana bromea con Xavier Sardà: "¡Pareces del gobierno!"

En 'TardeAR' debatían sobre la necesidad de llevar o no mascarilla ante la incidencia de gripe y covid

"Que en Madrid digan que igual no es necesario cuando vas a un centro sanitario ponerte la mascarilla...", se quejaba Xavier Sardà

Ana Rosa Quintana: "Es una responsabilidad individual"

Ana Rosa regresaba de sus vacaciones y bromeaba con Beatriz Archidona, que ha conducido el programa durante su ausencia: "Ella no se quiere ir de vacaciones, no he tenido más remedio que marcharme yo porque ella está agarrada a la percha como guacamayo y no se quiere ir".

"¡Aguantando a Sardá, no sabes la Navidad que me ha dado!", se quejaba Beatriz y Ana Rosa respondía: "Eso tenemos que hablarlo". Mientras tanto, Xavier se defendía: "Todos somos el malo en el cuento de alguien"; "sí, sí, me has dado una buena", respondía Beatriz. Y, para mediar entre ellos, Ana Rosa bromeaba: "He tenido que volver, me ha dicho Xelo, 'Oye, sepáralos".

Las bromas entre Xavier Sardà y Ana Rosa Quintana